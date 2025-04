Westliche Verbündete der Ukraine beraten über Frieden

Vertreter führender europäischer Staaten und der Ukraine treffen sich heute in London, um mit Vertretern der USA über ein Ende des Kriegs zu beraten. US-Außenminister Rubio wird anders als geplant nicht dabei sein. Stattdessen kommt der US-Sondergesandte Kellog. Für Deutschland nimmt der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzler, Plötner, teil. Der französische Außenminister Barrot sagte, man wolle den USA die französischen und europäischen Sicherheitsinteressen in den Verhandlungen mit Russland erklären. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" pocht das Weiße Haus darauf, dass die Ukraine nicht nur auf den Nato-Beitritt verzichtet, sondern auch auf die von Russland annektierte Krim. In der vergangenen Woche gab es bereits ein solches Treffen in Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 03:00 Uhr