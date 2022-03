Westliche Medien stellen Arbeit in Russland ein

Selsnskyj verurteilt Nato-Entscheidung zu Flugverbotszone

Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung der Nato, keine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, scharf kritisiert. In einer Ansprache sagte er wörtlich:" Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch wegen Ihnen sterben, wegen Ihrer Schwäche, wegen Ihres Mangels an Einigkeit." Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte der Bitte Selenskyjs nach einer Flugverbotszone gestern eine Absage erteilt. Das könne einen umfassenden Krieg in Europa mit dem atomar bewaffneten Russland auslösen, so die Befürchtungen des Bündnisses. - Selenskyj wandte sich gestern auch per Live-Schalte an Demonstranten in Frankfurt und anderen europäischen Städten. Er forderte die Menschen auf, zu demonstrieren und die Ukraine so zu unterstützen. Wenn sein Land in diesem Konflikt siege, dann werde das auch der Sieg der ganzen demokratischen Welt sein, sagte Selenskyj.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 09:00 Uhr