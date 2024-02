Westliche Länder bitten Israel um Verzicht auf Rafah-Offensive

Tel Aviv: Angesichts der israelischen Pläne für eine Offensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen wächst die internationale Besorgnis. Die Regierungen von Kanada, Australien und Neuseeland richteten einen gemeinsamen Appell an Israels Regierungschef Netanjahu. Die Auswirkungen einer Offensive auf die palästinensische Zivilbevölkerung wären verheerend, heißt es darin. Die Menschen dort hätten schlicht keinen Ort mehr, an den sie gehen könnten. Die drei Länder fordern eine sofortige Feuerpause, humanitäre Hilfen und die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Auch Bundesaußenministerin Baerbock hatte heute früh im Rahmen ihrer Israel-Reise vor den Folgen einer Offensive gewarnt. Sie traf unter anderem mit Staatspräsident Herzog zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 11:00 Uhr