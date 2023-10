Westküstenleitung ist offiziell in Betrieb

Wöhrden: Eine für die Energiewende wichtige Stromleitung ist symbolisch in Betrieb genommen worden. Die sogenannte Westküstenleitung bringt auf einer Länge von 140 Kilometern Windstrom von der dänischen Grenze nach Brunsbüttel. Bei einer Feier mit den Bürgermeistern der 48 Anliegergemeinden sprach der Vertreter des Netzbetreibers Tennet von einem Kernprojekt der Energiewende. Die Leitung trage entscheidend dazu bei, dass sich in Schleswig-Holstein von der Elbe bis zur dänischen Grenze immer mehr Windräder drehen. Langfristiges Ziel ist es, den Windstrom von der Küste auch zu den großen Verbrauchern in West- und Süddeutschland zu bringen. Der Bau der 700 Kilometer langen Leitung SüdLink hat vor kurzem begonnen - 2028 soll die Stromautobahn Schätzungen zufolge fertig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 18:45 Uhr