Westeuropa laut WHO womöglich über den Berg

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Bei der Ausbreitung des Corona-Virus könnte Westeuropa nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation womöglich schon über den Berg sein. WHO-Direktor Tedros hält es für ermutigend, dass in Westeuropa die Zahlen mittlerweile stabil sind oder es sogar einen absteigenden Trend gibt. Tedros mahnte aber gleichzeitig Vorsicht an, wenn es darum geht, Beschränkungen wegen der Pandemie schnell aufzuheben. Priorität hat deshalb für den WHO-Chef weiter, Infektionen schnell zu entdecken, Infizierte zu isolieren und Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. Nach Einschätzung von Tedros steckt die Pandemie in den meisten Ländern noch im Anfangsstadium. Besorgniserregend sei die Lage in Osteuropa, Afrika, Zentral- und Südamerika. Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universtität sind weltweit etwa 182.000 Corona-Infizierte gestorben - mehr als 5.000 von ihnen in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 22:00 Uhr