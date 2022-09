Westen wird "Scheinreferenden" in der Ukraine nicht anerkennen

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die angekündigten Abstimmungen in vier ukrainischen Regionen über einen Beitritt zu Russland stoßen im Westen auf scharfe Kritik. Am Rande der UN-Vollversammlung erklärte Bundesaußenministerin Baerbock, man könne eine "sogenannte" Abstimmung mit vorgehaltener Waffe am Kopf niemals akzeptieren. Das sei eine Verhöhnung der Ukraine - und, da Russlands Präsident Putin dieses Zeichen zum Auftakt des UN-Treffens in die Welt sende, auch eine Verhöhnung der Vereinten Nationen. Zuvor hatten unter anderen bereits Kanzler Scholz, US-Präsident Biden, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie Nato-Generalsekretär Stoltenberg die Ansetzung der Referenden scharf verurteilt. - In den Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Teilen Saporischschjas sollen die Menschen von Freitag bis Dienstag über einen Beitritt zu Russland abstimmen. Die Führung in Kiew drohte, mit Gewalt dagegen vorzugehen.

