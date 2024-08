Westen und Russland tauschen 26 Gefangene aus

Washington: Mehrere westliche Staaten haben mit Russland offenbar einen umfangreichen Austausch von Gefangenen durchgeführt. Wie Medien berichten, handelt es sich um eine der größten derartigen Aktionen der vergangenen Jahrzehnte, die bereits über die Bühne gegangen ist. Das türkische Präsidialamt spricht von 26 Personen, die ausgetauscht wurden. Den Medienberichten zufolge soll nicht nur der US-Journalist Evan Gershkovich aus russischer Haft freigekommen sein, sondern auch der ehemalige US-Marinesoldat Paul Whelan. Im Gegenzug wird vermutet, dass unter anderem der sogenannte Tiergartenmörder aus der Haft entlassen wurde und in seine Heimat zurückkehrt. Der Mann war in Deutschland zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er in Berlin einen Dissidenten ermordet hatte. Weder Russland noch die USA haben den Austausch bislang bestätigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 17:00 Uhr