Westen soll sich laut einiger Bundestagsabgeordneter von Putin nicht einschüchtern lassen

Moskau: Russlands Präsident Putin hat dem Westen in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Sollten westliche Länder Truppen in die Ukraine entsenden, wären die Konsequenzen tragisch. Durch so ein Vorgehen schwörten sie die reale Gefahr eines Nuklear-Konfliktes herauf. Putin sagte, sein Land verfüge über Waffen, die auch westliche Territorien erreichen könnten. Deutsche Politker warnten davor, sich von den jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten einschüchtern zu lassen. So erklärte der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Hardt, Putin wisse, dass das freie Europa und der Westen alle seine Kriegsziele in der Ukraine vereiteln könnten. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte, wenn man sich irritieren lasse, nehme Putin das zu Recht als Schwäche wahr. Ähnlich äußerten sich der SPD-Außenpolitiker Schmid und der grüne Europapolitiker Hofreiter. Putins Ziel sei es, dass die westlichen Staaten ihre Ukraine-Hilfen einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 16:00 Uhr