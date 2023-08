Westen sieht Putin hinter mutmaßlichem Tod von Prigoschin

Berlin: Nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerchefs Prigoschin geht der Westen davon aus, dass Präsident Putin hinter dem Flugzeugabsturz steckt. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sieht sich nach eigenen Worten in ihrer Auffassung bestätigt, dass Prigoschin seinen vermeintlichen Putschversuch vor zwei Monaten "nicht überleben" werde. Es sei zwar noch nicht klar, ob er wirklich tot ist, aber es würde in das Bild passen, dass Putin seine Gegner schlichtweg aus dem Weg räumt, so Strack-Zimmermann. Auch US-Präsident Biden sagte, er sei nicht überrascht. Putin hat sich bisher nicht geäußert. Prigoschin soll unter anderem mit seinem Vertreter bei der Wagner-Gruppe an Bord eines Privat-Flugzeugs gewesen sein, das gestern abgestürzt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 12:00 Uhr