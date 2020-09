Westen ringt nach Giftanschlag auf Nawalny um gemeinsame Haltung

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny hat der Westen noch keine gemeinsame Haltung zu möglichen Sanktionen gegen Moskau. US-Präsident Trump sagte, ihm lägen bislang keine Beweise für einen Giftanschlag vor. Zuvor hatte Deutschland seine Nato-Partner über den Fall unterrichtet. Bereits am Mittwoch hatte die Bundesregierung erklärt, Nawalny sei "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen forderte Deutschland und Frankreich auf, Alleingänge in der Russland-Politik zu beenden. Nur dann könne es eine gemeinsame europäische Strategie geben, so Röttgen in der "Rheinischen Post". Er verwies auf die Möglichkeit, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht fertigzustellen. Auch der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament sieht das als Option. Im ZDF sagte der CSU-Politiker, wenn der politische Wille da sei, müssten wirtschaftliche Fragen auch hintanstehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 08:00 Uhr