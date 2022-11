Westen reagiert besorgt auf Vorgehen chinesischer Behörden gegen Proteste

Kurzmeldung ein/ausklappen Regierung strebt Fachkräftezuzug nach Punktesystem an

Berlin: Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will die Bundesregierung die Hürden für die Zuwanderung drastisch senken. So soll beispielsweise ein Punktesystem für Bewerber eingeführt werden. Das steht in einem Eckpunktepapier, das das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Zu den Auswahlkriterien können Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter gehören. Wer über eine anerkannte Qualifikation verfügt, erhalte eine sogenannte "Chancekarte" ohne weitere Voraussetzungen. Arbeitgeber sollen zudem viel mehr Entscheidungsspielraum bekommen, wen sie einstellen wollen. Ziel sei es, den sehr großen Bedarf an Arbeitskräften zu decken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2022 01:00 Uhr