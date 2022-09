Westen kritisiert angekündigte Teilmobilmachung in Russland

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die angekündigte Teilmobilmachung Russlands hat weltweit Kritik und Sorge ausgelöst. US-Präsident Biden warf Russland in der UN-Vollversammlung vor, die Ukraine auslöschen und von der Landkarte tilgen zu wollen. Die Atom-Drohungen des russischen Präsidenten, die angekündigte Teilmobilisierung und die "Scheinreferenden" in der Ukraine nannte Biden ungeheuerlich. Er warf Putin einen schamlosen Verstoß gegen die UN-Charta vor. Für die verübten Kriegsverbrechen, müsse Moskau zur Rechenschaft gezogen werden. Mit Blick auf die Mobilmachung warnte die Nato vor einer Eskalation des Konfliktes. Bundeskanzler Scholz und Vertreter der Europäischen Union werteten die Ankündigung als Zeichen der "Verzweiflung". Putin hatte heute Früh erklärt, dass rund 300.000 Reservisten zur Verstärkung der russischen Kräfte in die Ukraine entsandt werden sollen.

