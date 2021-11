Westdeutsche verdienen ein Fünftel mehr als Ostdeutsche

Das Wetter in Bayern: viele Wolken, nur an den Alpen sonnig

Das Wetter in Bayern: Meist trüb oder stark bewölkt, nur an den Alpen freundlich. Je nach Sonnenscheindauer 3 bis 13 Grad. In der Nacht bewölkt, gebietsweise Regen; Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen meist bewölkt. Ab Dienstag zunehmend sonnig. Tiefstwerte in den Nächten bis minus 4 Grad. Am Tag maximal 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.11.2021 15:00 Uhr