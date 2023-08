Westafrika berät über Militäreinsatz nach Putsch in Niger

Abuja: Zwei Wochen nach der Machtübernahme des Militärs in Niger berät die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas über das weitere Vorgehen gegen die Putschisten. Das Bündnis westafrikanischer Staaten hatte versucht, sie mit der Androhung militärischer Gewalt zum Aufgeben zu zwingen, ließ dann aber ein Ultimatum ohne weitere Folgen verstreichen. Im Vorfeld des Treffens betonte die Ecowas, man ziehe eine friedliche Lösung jeder anderen Möglichkeit vor. Auch der Afrika-Beauftragte des Auswärtigen Amts, Retzlaff, nimmt an der heutigen Konferenz teil. Das Auswärtige Amt hofft auf Vorschläge für eine diplomatische Lösung der Krise in Niger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 07:00 Uhr