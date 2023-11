Weselsky hält weitere Warnstreiks für möglich

Schwerin: Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL deutet derzeit nichts auf Entspannung hin. Während der bundesweite Warnstreik noch bis 18 Uhr läuft, drohte GDL-Chef Weselsky bei einer Kundgebung in Schwerin bereits mit weiteren Arbeitsniederlegungen. Auch einen Ausstand rund um Weihnachten schloss er nicht aus und wies damit eine entsprechende Bitte von Verkehrsminister Wissing zurück. Einen Termin für weitere Tarifverhandlungen mit der Bahn gibt es nach seinen Worten noch nicht. Mit der Beteiligung am aktuellen Warnstreik zeigte sich Weselsky "sehr zufrieden". Weite Teile des Fern-, Regional- und Nahverkehrs stehen seit dem gestrigen späten Abend still.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 16:00 Uhr