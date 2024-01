Weselsky droht der Deutschen Bahn mit weiteren Streiks

Magdeburg: Nach Ende des Streiks am Abend will die Lokführergewerkschaft GDL den Arbeitgebern ein wenig Zeit zum Nachdenken lassen. GDL-Chef Weselsky sagte in Magedburg, wenn dann nichts passiere, sei der nächste Arbeitskampf unvermeidlich. Der Bahn warf Weselsky vor, die Verhandlungen bisher zu blockieren. Der Streik beim Verkehrsunternehmen Transdev wurde dagegen vorzeitig am Mittag beendet. Weselsky sprach von einem starken Signal. Das Unternehmen will ihm zufolge nächste Woche ernsthaft über eine geringere Wochenarbeitszeit verhandeln. Das ist bei vollem Lohnausgleich eine der zentralen Forderungen der Gewerkschaft im laufenden Tarifkonflikt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 13:45 Uhr