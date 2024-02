Werteunion zur Parteigründung zusammengekommen

Remagen: Der Verein Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen ist zusammengekommen, um eine rechtskonservative Partei zu gründen. Den Ort dafür hatte man versucht, geheim zu halten. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur soll die Gründungsversammlung auf einem Schiff stattfinden. In der rheinland-pfälzischen Stadt Remagen am Rhein sind demnach etwa 20 Anhänger der Werteunion an Bord gegangen. Beschlossen werden sollen eine Satzung und ein Programm. Maaßen will nach eigenen Angaben für den Parteivorsitz kandidieren. Er hatte kürzlich öffentlich gemacht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Daten über ihn im Bereich Rechtsextremismus gespeichert habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 12:15 Uhr