Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen gründet eine Partei

Remagen: Auf einem Ausflugsschiff auf dem Rhein nahe Remagen hat der Verein Werteunion eine Partei gegründet. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen wurde dabei einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Die Partei nahm auch ein erstes Programm an. Maaßen erklärte, die Partei wolle "zurück in die Zukunft". Die Zukunft könne nur mit Werten gewonnen werden, die die alte Bundesrepublik stark gemacht hätten. In einem Interview hatte Maaßen zuvor erklärt, die Werteunion wolle die Lücke füllen zwischen der Union, die den Weg verlassen habe, und der AfD, die radikal geworden sei. Der konservative Politiker war im Januar aus der CDU ausgetreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2024 04:00 Uhr