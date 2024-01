Werteunion plant Parteigründung und verzeichnet Mitgliederzulauf

Erfurt: Bei einer Mitgliederversammlung will die Werteunion heute über erste Schritte für eine Parteigründung entscheiden. Nach den Worten eines Sprechers ist das Interesse an dem Treffen groß. Der Saal in Erfurt sei voll. Formal geht es um die Zustimmung der Mitglieder, das Namensrecht Werteunion auf die geplante Partei zu übertragen. Das Treffen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Vorsitzende der konservativen Vereinigung, Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen, hatte die Gründung einer Partei und damit eine Abkehr von CDU und CSU ins Gespräch gebracht. Die Pläne haben der Werteunion nach eigenen Angaben großen Zulauf verschafft. Laut dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Pistner hat es in der Spitze rund 700 Anträge an einem Tag gegeben. Weniger Interesse haben offenbar potentielle Geldgeber. Nach Informationen des rbb folgten nur fünf Interessenten einer entsprechenden Einladung von Maaßen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 12:15 Uhr