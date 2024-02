Werteunion gründet Partei mit Maaßen an der Spitze

Bonn: Der Verein Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen hat eine Partei gegründet und will rechts von der Union um Wähler werben. Bei der Gründungsveranstaltung auf einem gecharterten Ausflugsschiff auf dem Rhein wurde der 61-jährige Maaßen einstimmig zum Vorsitzenden gewählt; die Partei nahm auch ein erstes Programm an. Maaßen erklärte, die Partei wolle "einfach zurück in die Zukunft". Die Zukunft könne nur mit Werten gewonnen werden, die die alte Bundesrepublik stark gemacht hätten. Maaßen war im vergangenen Monat aus der CDU ausgetreten, nachdem er dort wegen rechtspopulistischer Äußerungen unter Druck geraten war. Ihm zufolge will sich die Werteunion zwischen CDU/CSU und AfD positionieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 21:00 Uhr