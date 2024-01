Werteunion entscheidet über Gründnung einer neuen Partei

Erfurt: Die Werteunion will heute bei einer Mitgliederversammlung in Erfurt über erste Schritte für eine Parteigründung entscheiden. Einige hundert Mitglieder der konservativen Vereinigung werden erwartet. Der Vorsitzende der Werteunion, Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen, hatte die Parteigründung und damit eine Abkehr von CDU und CSU ins Gespräch gebracht. Er schloss nicht aus, dass die neue Partei bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September 2024 antritt. - Bislang wenig Interesse an einer solchen Partei haben offenbar potentielle Geldgeber. Nach Informationen des rbb folgten nur fünf Interessenten einer entsprechenden Einladung von Maaßen.

