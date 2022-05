Werder Bremen steigt in die erste Fußball-Bundesliga auf

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Neben Schalke 04 wird auch Bremen in die Bundesliga zurückkehren. Werder gewann das letzte Saisonspiel in der zweiten Liga gegen Regensburg mit 2:0. Bei den anschließenden Feierlichkeiten wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Sie waren im Weserstadion kurz vor Abpfiff aufs Spielfeld gerannt. Die weiteren Ergebnisse: Der Hamburger SV kommt auf Platz drei und spielt in der Relegation um den Aufstieg. Absteiger sind Aue und Ingolstadt, das 2:3 in Hannover verlor. Dresden spielt in der Relegation um den Klassenerhalt. Der 1. FC Nürnberg verlor sein letztes Saisonspiel gegen Schalke mit 1:2.

