Werder Bremen gewinnt beim 1. FC Köln 1:0

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen am Abend sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. In der zweiten Liga verlor Greuther Fürth 1:2 in Hannover. Damit zieht Hannover in der Tabelle an Fürth vorbei und steht jetzt auf Platz 3. Fürth ist Fünfter. Außerdem siegte Hertha BSC 3:2 gegen Magdeburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 23:00 Uhr