Werder Bremen feiert Aufstieg in die Bundesliga

Bremen: Mit einer großen Party hat Werder Bremen den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Spieler ließen sich auf einer Fahrt im offenen Bus vom Weserstadion über den Osterdeich von tausenden Fans bejubeln. Zuvor hatten sie Regensburg mit 2:0 besiegt und wie zuvor Schalke 04 die Rückkehr in die höchste Spielklasse perfekt gemacht. Auch der Hamburger SV kann noch aufsteigen, sollte er sich in der Relegation gegen Hertha BSC durchsetzen.

