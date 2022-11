Werbeverbot ungesunde Lebensmittel gefordert

Nachrichtenarchiv - 07.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Bündnis aus Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen will Werbung für ungesunde Lebensmittel stark eindämmen. In einem Appell, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, fordert die Gruppe, entsprechende Werbung zwischen 6 und 23 Uhr zu verbieten. Darüber hinaus wird eine 100-Meter-Bannmeile für Werbeplakate um Schulen, Kitas und Spielplätze vorgeschlagen. Aktuell würden Kinder und Jugendliche doppelt so viele Süßigkeiten, aber nur halb so viel Obst und Gemüse essen wie empfohlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 07:00 Uhr