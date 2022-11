Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel gefordert

Steinmeier verteidigt Idee eines sozialen Pflichtjahres

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Idee eines sozialen Pflichtjahres in Deutschland verteidigt. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" warb Steinmeier für - Zitat - "neue Modelle, in denen wir Jung und Alt miteinander ins Gespräch bringen". Sein Vorschlag sei im Sommer von der Sorge getrieben gewesen, dass der Zusammenhalt wieder hergestellt werden müsse. Dafür müssten Gelegenheiten geschaffen werden. Alle - nicht nur Jüngere - sollten einmal im Leben etwas für andere, fremde Menschen tun, so Steinmeier. Er verwies zudem auf neueste Umfragezahlen der Bertelsmann-Stiftung, wonach rund zwei von drei Befragten einer sozialen Pflichtzeit gegenüber offen sind. Das Interview mit dem Bundespräsidenten markiert den Auftakt zur ARD-Themenwoche mit dem Titel "Wir gesucht - Was hält uns zusammen".

