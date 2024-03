Weniger Frauen und Männer bezogen 2023 Elterngeld

Wiesbaden: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Elterngeld-Empfänger gesunken. 1,8 Millionen Frauen und Männer haben von dieser Sozialleistung profitiert - gut vier Prozent weniger als 2022. Das Elterngeld wird an rund dreimal soviele Frauen wie Männer gezahlt, und auch bei der Bezugsdauer gibt es ein klares Ungleichgewicht: Frauen erhalten die Lohnersatzleistung im Durchschnitt fast 15 Monate, Männer nur knapp vier Monate. Deutlich gestiegen ist das Interesse am Elterngeld-Plus: Dabei sind die monatlichen Zahlungen niedriger, dafür ist die Zahlungsdauer doppelt so lange wie beim normalen Elterngeld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 11:00 Uhr