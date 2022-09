Weniger Besucher als üblich beim Oktoberfest

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am ersten Tag des Oktoberfests sind nach ersten Eindrücken der Bundespolizei etwas weniger Besucher als früher auf die Theresienweise gekommen. Ein Sprecher sagte, an der S-Bahnstation Hackerbrücke und am Hauptbahnhof komme man bisher gut durch, es gebe noch keine Massenprobleme. Da es zum Wiesn-Auftakt nass und ungewöhnlich kalt war, seien wohl manche doch lieber zuhause geblieben. Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte am Mittag das erste Fass Bier angezapft und damit die Wiesn offiziell eröffnet. Die erste Maß ging traditionsgemäß an den bayerischen Ministerpräsidenten. Dass das Oktoberfest nach zwei Jahren Pandemiepause heuer wieder stattfinden darf, bezeichnete Reiter als gute Entscheidung, weil das Fest den Menschen Freude bereite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 18:00 Uhr