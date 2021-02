Weniger als ein Viertel der Gesundheitsämter nutzen Kontaktnachverfolgungs-Software â€žSORMASâ€œ

Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder werden wohl ihr Ziel verfehlen, dass alle Gesundheitsämter bis Ende des Monats eine einheitliche Corona-Software nutzen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, haben mehr als 130 Ämter die notwendigen Verträge für die Kontaktnachverfolgungs-Software „SORMAS“ bisher nicht unterschrieben. In Betrieb ist das Programm in weniger als einem Viertel der Ämter. Die Kontaktnachverfolgung von Infizierten gilt als zentral, um die Pandemie zu kontrollieren und grundrechtseinschränkende Maßnahmen zurückzunehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 01:00 Uhr