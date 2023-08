Weniger als die Hälfte der EU-Bürger überprüft Internet-Infos

Gütersloh: Eine große Mehrheit der Menschen in Europa ist der Meinung, dass die Politik mehr gegen Fakenews und Desinformationen im Netz unternehmen muss. In einer repräsentativen Studie der Bertelsmann Stiftung haben sich 85 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen. Nur 44 Prozent der Befragten haben schon einmal eine Information aus dem Internet auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft. Um Desinformationen besser zu entdecken und zu kennzeichnen, empfiehlt die Bertelsmann Stiftung ein systematisches Monitoring durch unabhängige Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Akteure. Menschen aller Generationen müssten so befähigt werden, dass sie Nachrichten und Medieninhalte überprüfen und einordnen können. Wer die Demokratie schützen und stärken möchte, dürfe Bürger im Umgang mit Desinformation nicht allein lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 08:00 Uhr