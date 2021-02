Weltwirtschaftsforum verschiebt Termin wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 03.02.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Das Weltwirtschaftsforum verschiebt sein für Mai geplantes Treffen in Singapur auf August. Grund seien die anhaltenden globalen Reisebeschränkungen, so die Organisatoren. Dadurch würden die Planungen eines persönlichenTreffens erschwert. Für das Weltwirtschaftsforum treffen sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft normalerweise immer im Januar in Davos, dieses Jahr fand die Veranstaltung lediglich als Videokonferenz statt. Das reale Treffen sollte im Stadtstaat Singapur nachgeholt werden, der im weltweiten Vergleich recht niedrige Corona-Infektionszahlen hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 20:00 Uhr