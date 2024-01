Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt

Davos: Nach der offiziellen Eröffnung gestern Abend stehen ab heute Reden und Diskussionen beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz auf dem Programm. So soll unter anderem Chinas Ministerpräsident Li Qiang sprechen, ebenso wie EU-Kommissionschefin von der Leyen. Auch ein Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist geplant - er ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffs auf sein Land persönlich in Davos dabei. Bestimmendes Thema dürfte allerdings der Krieg in Israel und Gaza sein. Aus Deutschland nehmen Bundesaußenministerin Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Habeck am Weltwirtschaftsforum teil. Insgesamt werden zu der fünftägigen Konferenz in Davos rund 2.800 Teilnehmer erwartet aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 06:00 Uhr