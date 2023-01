Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt

Kurzmeldung ein/ausklappen Wüstner fordert von Verteidigungsminister Durchsetzungsstärke

Berlin: Der Bundeswehrverband fordert einen durchsetzungsstarken neuen Verteidigungsminister. Das hat der Vorsitzende Wüstner heute früh im BR-Interview klargemacht. Er spricht von Management- und Führungskompetenzen, um – so wörtlich – angesichts enormer Herausforderungen alle Handbremsen zu lösen, Vollgas zu geben und die Truppe geordnet in die Zukunft zu führen. Wichtig sei auch Kommunikation in Richtung Parlament, Regierung und Gesellschaft. Die Zeitenwende müsse weiter erklärt werden, so Wüstner. Einen Tag nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht will Kanzler Scholz offenbar heute die Nachfolge verkünden. So hat es Arbeitsminister Heil angekündigt. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, forderte, an der Parität festzuhalten – also wieder eine Frau für das Verteidigungsressort zu benennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 10:00 Uhr