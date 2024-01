Weltwirtschaftsforum diskutiert über Krieg in der Ukraine

Davos: Beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz ist auch heute der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Auswirkungen eines der bestimmenden Themen. Geplant ist ein Runder Tisch zur europäischen Verteidigung, an dem unter anderen der polnische Präsident Duda und der ukrainische Außenminister Kuleba teilnehmen. Außerdem sollen US-Außenminister Blinken sowie UN-Generalsekretär Guterres Reden halten. Russland reagierte erneut mit scharfer Kritik auf die Gespräche über eine Friedenslösung in der Ukraine beim Treffen in Davos. // Ohne russische Beteiligung seien solche Verhandlungen "sinnlos und schädlich", sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 06:00 Uhr