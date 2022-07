Weltwetter-Organisation rechnet in Europa mit regelmäßigen starken Hitzewellen

Nachrichtenarchiv - 19.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Europäer müssen sich darauf einstellen, dass es in den nächsten Jahrzehnten immer mehr und immer stärkere Hitzewellen geben wird. Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO, Taalas, erklärte, das aktuelle Wetter in Europa werde uns in der Zukunft als "mild" erscheinen. Diese Entwicklung werden sich mindestens bis zum Jahr 2060 fortsetzen und sei unabhängig vom Erfolg der Klimaschutzbemühungen. Diese reichten bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung so zu begrenzen, wie es im Klimaabkommen von Paris 2015 beschlossen wurde. Laut Taalas bewegt sich die Welt derzeit auf eine durchschnittliche Erwärmung um 2,5 Grad zu. - Vor dem Hintergrund der Hitzewelle hat Bauministerin Geywitz die Städte aufgerufen, sich dem Klimawandel anzupassen. Sie bräuchten mehr Frischluftschneisen, mehr Grün und mehr Wasser. Geywitz wies auf ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes hin, das knapp 470 Millionen Euro umfasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 21:00 Uhr