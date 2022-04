Weltweites Entsetzen über Gräueltaten von Butscha

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Geschehnisse im Kiewer Vorort Butscha sind nach den Worten des ukrainischen Außenministers Kuleba nur die Spitze des Eisbergs der von Russland begangenen Verbrechen. Es seien daher härtere Sanktionen gegen das Regime von Präsident Putin nötig, so Kuleba nach Gesprächen mit der britischen Außenministerin Truss. Diese forderte den Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechts-Rat der Vereinten Nationen. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte sich heute selbst ein Bild von der Lage in Butscha und warf dem Kreml erneut Völkermord vor. In einer Stellungnahme aus Moskau wurden alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Versuch des Internationalen Roten Kreuzes, Hilfsgüter in die belagerte Hafenstadt Mariupol zu transportieren und Menschen von dort wegzubringen, ist heute wieder gescheitert. Busse mussten aus Sicherheitsgründen umkehren, weil vereinbarte Feuerpausen nicht eingehalten wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2022 21:45 Uhr