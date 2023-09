Weltweiter "Klimakollaps" hat laut Guterres bereits begonnen

Paris: Nach Ansicht von UN-Generalsekretär Guterres hat der Klimakollaps begonnen. Er sagte, das Klima implodiere schneller, als wir damit umgehen könnten, mit extremen Wetterphänomenen, die jeden Winkel der Erde treffen. Wissenschaftler hätten seit langem vor den Folgen unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gewarnt. Zuvor hatte der EU-Klimadienst mitgeteilt, dass im Jahr 2023 insgesamt ein neuer Hitzerekord aufgestellt werden könnte. Die vergangenen drei Monate waren demnach weltweit die heißesten. In Folge der hohen Temperaturen war es in diesem Sommer in Asien, Europa und Nordamerika zu teilweise dramatischen Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden gekommen.

