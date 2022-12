Weltweite Trauer und Würdigung für Benedikt

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Weltweit haben Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirche den verstorbenen Benedikt den Sechzehnten gewürdigt. Bundespräsident Steinmeier nannte ihn einen großen Denker, dessen Intellekt, Weisheit und menschliche Bescheidenheit ihn tief beeindruckt hätten. UN-Generalsekretär Guterres teilte mit, Benedikt werde in Erinnerung bleiben als demütiger Mann, prinzipientreu in seinem Glauben, unermüdlich in seinem Streben nach Frieden und entschlossen in seiner Verteidigung der Menschenrechte. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, nannte den früheren Papst einen beeindruckenden Theologen und erfahrenen Hirten. Deutschland sei seine Heimat gewesen, die Kirche in diesem Land denke mit Dankbarkeit an Benedikt den Sechzehnten. Der britische König Charles III. schrieb, er habe die Nachricht mit Zitat - "großer Traurigkeit" aufgenommen. Charles würdigte Benedikt für dessen Engagement für den Weltfrieden.

