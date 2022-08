Weltweite Trauer und Bestürzung über Tod von Michail Gorbatschow

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Politiker aus aller Welt haben mit Bestürzung und Trauer auf den Tod des ehemaligen sowjetischen Staatschefs und Friedensnobelpreisträgers Michail Gorbatschow reagiert. US-Präsident Biden würdigte ihn als Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Gorbatschow sei ein Anführer gewesen, wie es ihn selten gegeben habe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, Gorbatschow habe den Weg für ein freies Europa geebnet. Bayerns Ministerpräsident Söder befand, Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken. Er habe den Weg zur Deutschen Einheit ohne Zögern eröffnet. Der Friedensnobelpreisträger war am Abend im Alter von 91 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er soll an der Seite seiner 1999 verstorbenen Ehefrau Raissa in Moskau beerdigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 09:00 Uhr