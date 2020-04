Weltweite Reisewarnung soll laut Bericht bis mindestens Mitte Juni gelten

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie offenbar bis mindestens Mitte Juni verlängern. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf einen Beschlussvorschlag des Auswärtigen Amtes. Das Ministerium begründet die Reisewarnung damit, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien. Außerdem wolle man so die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Heute soll das Kabinett über die Verlängerung entscheiden. Wird sie beschlossen, können Urlauber, die über Pfingsten eine Auslandsreise gebucht haben, diese jetzt unter Verweis auf die Warnung kostenfrei stornieren. Ob die Regelung auch in den Sommerferien weiter gilt, soll dem Bericht zufolge zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden - und zwar in enger Abstimmung mit den EU-Nachbarländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 06:00 Uhr