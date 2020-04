Weltweite Reisewarnung gilt bis zum 14. Juni

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung rät auch in den kommenden anderthalb Monaten von Urlaubsreisen ins Ausland entschieden ab. Das Kabinett hat die weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. An diesem Tag enden in Bayern die Pfingstferien. Die Regierung will verhindern, dass sie wegen ausgefallener Rückflüge erneut zehntausende Deutsche aus dem Ausland nach Hause holen muss. Außenminister Maas hält es für denkbar, dass die Reisewarnung wegen der Pandemie abermals verlängert wird. Bei einer Pressekonferenz sagte er dazu wörtlich: "Niemand wird dieses Jahr einen Urlaub verbringen können, wie er ihn kennt - mit vollen Stränden, in vollen Berghütten oder wo auch immer." Maas ist nach eigenen Worten im Gespräch mit den Außenministern der anderen EU-Staaten. Eine europäische Lösung nannte er wünschenswert. Weil die Pandemie in jedem Land anders verlaufe, schloss er nicht aus, dass es bei der Reisewarnung zu Differenzierungen kommen wird. Eine Reisewarnung ermöglicht den Bürgern kostenlose Stornierungen von bereits gebuchten Reisen. Zur Bewegungsfreiheit in Deutschland wird die Regierung am Mittwoch kommender Woche mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 17:00 Uhr