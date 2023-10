Weltweite Reaktionen auf den Raketen-Einschlag in der Klinik in Gaza

Ammam: Als Reaktion auf den Raketeneinschlag haben sich in mehreren arabischen Ländern Menschen zu anti-israelischen und anti-westlichen Kundgebungen versammelt, etwa in Iran, Irak, Tunesien und der Türkei. Im jordanischen Amman versuchten Demonstranten, die israelische Botschaft zu stürmen. Die Hisbollah-Miliz im Libanon rief zu einem "Tag des Zorns" gegen Israel auf. Auch in Deutschland fanden in mehreren Städten sponante Kundgebungen statt. In Berlin kam es zu Ausschreitungen: Polizisten wurden angegriffen, Gegenstände in Brand gesetzt. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich entsetzt über den Tod hunderter Zivilisten beim Beschuss der Klinik im Gazastreifen. Er rief beide Seiten zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Der UN-Sicherheitsrat wird sich in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Gaza befassen. Auch das Auswärtige Amt verurteilte den Angriff scharf: Zivile Ziele dürften unter keinen Umständen angegriffen werden, hieß es aus Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 09:15 Uhr