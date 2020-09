Weltweite Proteste von Fridays for Future

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weltweit und auch in ganz Deutschland sind zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise wieder tausende von Menschen zu Klimademonstrationen auf die Straße gegangen. Allein in Berlin versammelten sich annähernd 10.000 Aktivisten von Fridays for Future. Auch in Bayern gingen mehrere tausend Demonstranten auf die Straße. In München war die geplante Großdemo wegen der hohen Infektionszahlen durch eine kleinere Veranstaltung ersetzt worden. In Nürnberg fand mit rund 1.500 Teilnehmern der bayernweit größte Demonstrationszug statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 02:00 Uhr