Weltweit wird an den Tod Nawalnys vor einem Jahr erinnert

Berlin: Ein Jahr nach dem Tod von Alexej Nawalny wird heute weltweit an den russischen Oppositionellen erinnert. Bundeskanzler Scholz schrieb im Onlinedienst X, Nawalny starb, weil er sich in Russland für Demokratie und Freiheit eingesetzt habe. Der russische Präsident Putin bekämpfe die Freiheit und ihre Verfechter brutal. Umso mutiger sei Nawalnys Wirken gewesen, so Scholz. In Berlin ist am Nachmittag eine Kundgebung vor der russischen Botschaft geplant. Am Abend finden in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Andacht und eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja sprechen will.

