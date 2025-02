Weltweit wird an den Tod Nawalnys vor einem Jahr erinnert

Berlin: Ein Jahr nach dem Tod von Alexej Nawalny wird heute weltweit an den russischen Oppositionellen erinnert. In Berlin ist am Nachmittag eine Kundgebung vor der russischen Botschaft geplant. Am Abend finden in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Andacht und eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja sprechen will. Nawalny war der prominenteste Kritiker von Kreml-Chef Putin. Er starb am 16. Februar 2024 unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis, wo er eine 19-jährige Haftstrafe verbüßte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 07:00 Uhr