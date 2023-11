Weltweit sind zwei Millionen Arten gefährdet

Luxemburg: Weltweit sind rund zwei Millionen Arten gefährdet - und damit doppelt so viele wie bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie, die im Fachmagazin "PLOS One" veröffentlicht wurde. In Europa ist der Studie zufolge ein Fünftel aller untersuchten Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben in den kommenden Jahrzehnten bedroht, Pflanzen und wirbellose Tiere sind besonders stark betroffen. Die aktuelle Studie gilt in Fachkreisen als äußerst relevant und glaubwürdig. Allerdings sprechen die Studienautoren auch von großen Wissens- und Datenlücken. So schreiben sie wörtlich: "Es gibt Arten, die wir schneller vernichten, als wir sie erforschen können."

