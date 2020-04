Weltweit mehr als 100.000 Coronavirus-Todesfälle

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baltimore: Weltweit sind mittlerweile mehr als 100.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorben. Das zeigt die laufende Zählung der Johns-Hopkins-Universität. Bei mehr als 1,6 Millionen Menschen wurde das Virus nachgewiesen. Weltweit am schlimmsten betroffen ist Italien, das bislang fast 19.000 verstorbene Infizierte meldet. Die Regierung in Rom bestätigte am Abend Medienberichte, wonach die strikten Ausgangsverbote um drei Wochen verlängert werden - bis Anfang Mai. Nach Italien folgen die USA mit knapp 17.000 und Spanien mit fast 16.000 Toten. Die Regierung in Madrid empfiehlt ab sofort allen Bürgern, wegen der Pandemie in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Soweit möglich sollen Masken ab kommender Woche etwa in U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfen zugänglich gemacht werden. Dann gehen viele Spanier erstmals wieder zur Arbeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 21:15 Uhr