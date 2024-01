Weltweit größtes Kaltwasser-Korallenriff in den USA entdeckt

Miami: Vor der Ostküste der USA ist eines der weltweit größten Kaltwasser-Korallenriffe entdeckt worden. Das Riff habe eine Fläche von fast 26.000 Quadratkilometern, teilte die Wetter- und Ozeanographiebehörde mit. Es erstrecke sich auf der Höhe von Miami bis auf die Höhe der knapp 800 Kilometer entfernt liegenden Stadt Charleston in South Carolina. Nach Angaben der Behörde handelt es sich um eines der größten Tiefseekorallenriffe, das bislang bekannt ist. Teile davon seien schon früher in Küstennähe gefunden worden. Doch erst mit der Erforschung des Gebietes in einer Tiefe von 500 bis 1.000 Metern sei bekannt, wie umfangreich der Lebensraum sei. Kaltwasserkorallen wachsen nach Angaben von Forschern bei Temperaturen von 4 bis 14 Grad in der Tiefsee, wo kein Sonnenlicht hinkommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 19:00 Uhr