Weltweit fast 37 Millionen Kinder auf der Flucht

New York: Weltweit sind so viele Kinder auf der Flucht wie niemals zuvor seit dem zweiten Weltkrieg. Wie das Kinderhilfswerk Unicef mitgeteilt hat, ist eine Rekordzahl von 36,5 Millionen Kindern aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben worden. Im Vergleich zu 2020 stieg die Zahl der vertriebenen Kinder demnach um 2,2 Millionen. Laut Unicef ist diese Entwicklung eine direkte Folge von langwierigen Konflikten wie in Afghanistan oder im Jemen. Noch gar nicht eingerechnet seien die heimatlos gewordenen Kinder in der Ukraine. Das Kinderhilfswerk forderte die Regierungen in aller Welt auf, Flüchtlinge, Migranten und Kinder besser zu schützen.

