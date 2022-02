Weltweit demonstrieren Menschen für den Frieden

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren bayerischen Städten und Gemeinden haben Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestiert. In München versammelten sich nach Polizeiangaben rund 5.000 Menschen auf dem Karlsplatz, schwenkten ukrainische Flaggen und brachten mit Plakaten ihre Solidarität zum Ausdruck. In Nürnberg kamen auf dem Kornmarkt etwa 3.500 Menschen zusammen. Demonstrationen gab es aber auch in zahlreichen anderen Städten auf der Welt, etwa in London, Tokio und Taipeh.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 17:00 Uhr